Dwie głowy, żyrandol i spektakularny tren. Zobacz stylizacje gwiazd na Met Gala 2019

Met Gala to wydarzenie, które co roku przyciąga gwiazdy z pierwszych stron gazet. Na gali pojawiają się nie tylko aktorzy, ale także modelki oraz artyści muzyczni. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była estetyka kampu. Jest to konwencja stylistyczna przypisująca pewnym rzeczom wartość dlatego, że są w specyficznym guście lub z powodu ich wymowy parodystycznej. W związku z tym stroje gwiazd były bardzo oryginalne i ekstrawaganckie.

Gwiazdą tegorocznej edycji wydarzenia bezsprzecznie została Lady Gaga, która trzykrotnie zmieniała stylizacje. Najpierw zaprezentowała się w różowej sukience ze spektakularnym trenem, następnie postawiła na czarną kreację. Piosenkarka po pewnym czasie wystąpiła w obcisłej różowej sukience, aby ostatecznie założyć mocno odsłoniętą kreację.

Na czerwonym dywanie pozowały również inne gwiazdy, m.in. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Celine Dion, a także wiele, wiele innych. Zaskoczył Jared Leto, który założył sukienkę, a w dłoniach trzymał... swoją głowę, z kolei – Katy Perry na głowie miała żyrandol. Kreacja, którego artysty była Waszym zdaniem najbardziej spektakularna?