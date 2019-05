Charlize Theron ucieszyła fanów serialu „Mindhunter”. Zdradziła datę premiery 2. sezonu

Charlize Theron zdradziła w wywiadzie z Howardem Sternem podczas podcastu „SiriusXM” , że w sierpniu 2019 roku zobaczymy drugi sezon serialu „Mindhunter” na Netfliksie. Co wiemy do tej pory o kolejnej odsłonie produkcji? W październiku 2017 roku David Fincher mówił, że ma już pomysł na nową sprawę dla agentów FBI Holdena Forda (Jonathan Groff) i Billa Tencha (Holt McCallany). Chodziło o niesławne morderstwa dzieci, które miały miejsce w Atlancie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to główny temat sezonu, jednak pojawi się także wiele wątków pobocznych.

Seria morderstw dzieci w Atlancie miała miejsce w latach 1979-1981. W sumie zginęło 28 Afroamerykanów w różnym wieku – od dzieci do dorosłych. Zabójcę ostatecznie złapał agent FBI John E. Douglas, który ma być inspiracją dla postaci agenta Holdena.

