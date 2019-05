„Avengers: Koniec gry”. Z filmu wycięto scenę z gwiazdą serialu „Trzynaście powodów”. Wiemy, dlaczego

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące filmu „Avengers: Koniec gry”!



Rozmawiając z Joshem Horowitzem w podcaście HappySadConfused, reżyserzy „Avengers: Koniec gry” Joe i Anthony Russo ujawnili, że Langford, gwiazda serialu „Trzynaście powodów” , miała zagrać w kluczowej scenie filmu, jednak ostatecznie zdecydowano się na wycięcie tego wątku. Wyjaśnili, że 23-latka miała wcielić się w nastoletnią wersję córki Tony'ego Starka, Morgan. – Był taki pomysł, żeby Tony wszedł do metafizycznej stacji, do której wchodzi Thanos, gdy pstryka palcami. I tam miała stać przyszła, starsza wersja jego córki – wyjaśnił Joe Russo i dodał, że intencją tej sceny było to, aby jego córka mu wybaczyła. Przyznał, że okazało się to jednak zbyt skomplikowane dla odbiorców, a film miał już bardzo dużo zawiłych wątków.

Publiczność, której pokazywano bazową wersję filmu, nie zrozumiała tej sceny, dlatego zdecydowano się z niej zrezygnować. – Stwierdziliśmy, że nie czujemy emocjonalnego związku ze starszą wersja jego córki. Nie rezonowała z nami na poziomie emocjonalnym – tłumaczył Anthony Russo.

