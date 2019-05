Wpadka z kubkiem w „Grze o tron”. Jest zabawny komentarz sieci Starbucks

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące 4. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”!

Po tym, jak w Winterfell opadł bitewny kurz, a bohaterowie pogrzebali zmarłych, przyszła pora na świętowanie. Na zamku wyprawiona została wielka uczta, w trakcie której twórcy ponownie zaprezentowali nam pełen przegląd postaci i ich wzajemnych relacji. Jak na tak epokową ucztę przystało – nie zabrakło mocnych trunków. Uważni widzowie mogli jednak dostrzec, że na jednym ze stołów znajduje się zupełnie inny napój niż wszechobecne wino. W scenie z udziałem Jona Snowa, Tormunda i siedzącą w tle Daenerys, dokładnie widać bowiem... jednorazowy kubek z kawą. Taka ewidentna wpadka twórców natychmiast rozgrzała internet. W trendach na Twitterze pojawił się #Starbucks, bowiem zdaniem widzów właśnie z tej sieci pochodziła kawa.

„Gra o tron”. Odcinek 4. Najlepsze memy

Starbucks w końcu odniósł się do tej sprawy na Twitterze. „Jeżeli mamy być szczerzy, byliśmy zaskoczeni, że nie zamówiła smoczego mleka” – czytamy. Kiedy jeden z internautów zapytał pod wpisem, co piją smoki, pojawiła się odpowiedź sieci: „Cokolwiek chcą” . To bezpośrednie odniesienie do premierowego odcinka finałowego sezonu „Gry o Tron” , w którym Daenerys powiedziała, że „kiedy smoki są głodne, jedzą, co chcą” .

Wcześniej głos zabrała stacja HBO. Wyjaśnienie – cóż, nadal pozostawia pole do interpretacji. „Latte, które pojawiło się w tym odcinku to błąd, Daenerys zamówiła herbatkę ziołową” – czytamy w oświadczeniu producenta „Gry o tron” .

