Na te memy z Avengersów czekaliśmy prawie dwa tygodnie. Nie dacie rady obejrzeć wszystkich

Avengersi biją kolejne rekordy

„Avengers: Endgame” osiągnął już globalny wynik w wysokości 2,189 mld dolarów ze sprzedanych biletów. W ten sposób w 11 dni przebił Titanica, który na koncie ma zarobek w wysokości 2,188 mld dolarów. Do pobicia został jedynie wynik „Avatara” – 2,788 mld dolarów.

Z kolei w samych Stanach Zjednoczonych w drugim weekendzie wyświetlania film osiągnął 145,8 mln dolarów. Co ciekawe to dopiero drugi najlepszy drugi weekend w historii po „Gwiezdnych Wojnach: Przebudzeniu Mocy”, które w 2015 roku osiągnęło 149,2 mln dolarów. Natomiast spadek frekwencji to tylko 55%, czyli mniejszy niż przy „Infinity War” (61%).

To jednak niejedyne rekordy, które pobił film po drugim weekendzie wyświetlania. „Avengers: Endgame” najszybciej przekroczył 600 mln dolarów (w 10 dni, poprzedni rekord „Przebudzenia Mocy” to 12 dni), 1,5 mld dolarów (w 8 dni, poprzedni rekord Wojny bez granic wynosił 11 dni) oraz 2 mld dolarów w 11 dni („Avatar” przekroczył tę kwotę w 47 dni). Dodatkowo to najbardziej dochodowy hollywoodzki film w chińskich kinach – na ten moment 576 mln dolarów.

