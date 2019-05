Disney zapowiedział 16 filmów, w tym 4 „Avatary” i 3 tytuły z cyklu „Gwiezdne Wojny”

Informacje ujawnione przez Disneya z pewnością ucieszą fanów filmu „Avatar”. Dostaniemy aż cztery kolejne produkcje osadzone w tym świecie. Pierwsza ma trafić do kin 17 grudnia 2021 roku, a kolejne 22 grudnia 2023, 19 grudnia 2025 i 17 grudnia 2027 roku. Powodów do narzekań nie mają też fani „Gwiezdnych Wojen”. Trzy kolejne filmy z tego uniwersum zobaczymy 16 grudnia 2022 roku, 20 grudnia 2024 roku i 18 grudnia 2026 roku. Wiemy już, że nad jednym z nich pracuje Rian Johnson, a nad innym twórcy serialowej „Gry o tron”.

Dowiadujemy się także, że fani komiksów Marvela będą musieli poczekać nieco dłużej na już nakręcony film o X-Menach. Premiera „Nowych mutantów” została przesunięta na 3 kwietnia 2020 roku, choć miał to być sierpień tego roku, a pierwotnie nawet rok 2018. Opóźnienie dotknie też ekranizacji książki „Artemis Fowl”. Zamiast sierpnia tego roku ma to być 29 maj 2020 roku.

Dodatkowo Disney zapowiedział film science fiction „Ad Astra” z Bradem Pittem na 20 września tego roku, „Tajni i fajni” na 25 grudnia 2019 roku, „Call of the Wild” na 21 lutego 2020 roku, „The One And Only Ivan” na 14 sierpnia 2020 roku, „West Side Story” Spielberga na 19 grudnia 2020 roku, „Cruella” (tak, ta Cruella De Mon) na 23 grudnia 2020 roku i animację „Nimona” na 5 marca 2021 roku.

Czytaj także:

„Avengers: Endgame” przebił „Titanica” w 11 dni. Film bije kolejne rekordy box officeCzytaj także:

Na te memy z Avengersów czekaliśmy prawie dwa tygodnie. Nie dacie rady obejrzeć wszystkichCzytaj także:

Studio filmowe zmienia głównego bohatera pod naciskiem fanów. I memów