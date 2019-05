Już 1,2 mln osób uczy się valyriańskiego – fikcyjnego języka używanego w serialu „Gra o tron”

Autorem języka używanego w serialu jest David J. Peterson. Opracował on cały język valyriański, wraz z jego dialektami i odmianami z różnych regionów fikcyjnego świata. Peterson jest autorem ponad 50 fikcyjnych języków, znanych z różnych filmów i programów telewizyjnych.

– Nauka języka, którym nikt nie mówi, tak naprawdę nie pomoże ci w komunikowaniu się z kimś innym – przyznał Peterson w wypowiedzi dla CNN. Nie jest jednak zupełnie bezużyteczna. – P oprawia twoją zdolność uczenia się języków w ogóle. Angażujesz wtedy tę samą część mózgu co w wypadku prawdziwych języków. Im więcej języków się uczysz, tym łatwiej będzie nauczyć się jeszcze jednego – twierdzi językoznawca.

Peterson jest autorem innego języka, którym mówią bohaterowie serialu – języka dothraki. To właśnie od tego języka zaczął swoją współpracę z HBO. Dothraki powstał w odpowiedzi na konkurs, który ogłosili producenci serialu, jeszcze przed jego pierwszym sezonem. Peterson wygrał, dzięki czemu został poproszony również o stworzenie valyriańskiego.

Valyriański powstał praktycznie od zera. W swojej pracy Peterson opierał się jedynie na garści słów, imion i zdań, które George RR Martin zawarł w swoich książkach z cyklu „Pieśń lodu i ognia”, którego adaptacją jest serial. Na tej podstawie powstał mocno rozbudowany język, wraz ze słownictwem i gramatyką. Dzisiaj dothraki ma około 4000 oficjalnych słów, a valyriański około 2000.

Praca Petersona nie ogranicza się wyłącznie do wymyślenia słownictwa i gramatyki. Pomaga on również aktorom w przeniesieniu swoich języków na plan zdjęciowy. Językoznawca nagrywa wersje audio każdej linii dialogowej, dzięki czemu aktorzy mogą go naśladować.

Peterson ma także faworyta w obsadzie, który według niego najlepiej posługuje się valyriańskim. To Jacob Anderson, który gra serialowego Szarego Robaka. – Jest najlepszym aktorem, jakiego kiedykolwiek widziałem posługującego się stworzonym przeze mnie językiem. Pracowałem w wielu projektach, ale on jest zdecydowanie najlepszy. Uwielbiam go słuchać – powiedział Peterson CNN.

