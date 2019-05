Koroner o śmierci frontmana The Prodigy: Nie ma wystarczających dowodów na samobójstwo

Z dokumentu koroner Caroline Beasley-Murray dowiadujemy się, że Keith Flint zginął na skutek uduszenia. Ciało odnaleziono w jego własnym domu, powieszone na sznurze na belce pod sufitem. Zlecone przez policję dodatkowe badania toksykologiczne wykazały, że w chwili śmierci znajdował się pod wpływem kokainy, alkoholu, i kodeiny. Czy było to jednak samobójstwo, tak jak przedstawiały to media krótko po śmierci muzyka? – Nigdy nie będziemy pewni co do tego, co działo się w tamtym dniu w jego głowie – przyznała Beasley-Murray.

Koroner hrabstwa Essex przekazała mediom, że na ogłoszeniu wyników pośmiertnego badania nie pojawił się nikt z rodziny. Dodała, iż policja wykluczyła udział osób trzecich przy zgodnie członka Prodigy. Nie stwierdzono także żadnych podejrzanych okoliczności. – Brałam pod uwagę samobójstwo, ale musiałabym oprzeć to stwierdzenie na prawdopodobieństwie istnienia takiego zamiaru oraz umyślnych działań skutkujących śmiercią. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie znajduję na to wystarczających dowodów – podkreślała.

Nagła śmierć Keitha Flinta

Flint, urodzony w Redbridge w Wielkiej Brytanii, zyskał sławę wraz ze swoim zespołem The Prodigy w latach dziewięćdziesiątych. Grupa wciąż aktywnie koncertowała i w maju 2019 roku miała rozpocząć trasę po Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2018 roku na rynku pojawił się ostatni album zespołu po tym, jak odbyli trasę po Australii.

W oświadczeniu wydanym po śmierci Flinta jego koledzy z zespołu Liam Howlett i Maxim opisali go jako „prawdziwego pioniera, innowatora i legendę” . Ed Simons z zespołu The Chemical Brothers złożył hołd artyście, nazywając go „wielkim człowiekiem” , w którego towarzystwie „zawsze świetnie się bawił” . Dwa dni przez znalezieniem ciała artysty, Flint wziął udział w biegu na 5 kilometrów. Pobił swój osobisty rekord – do mety dobiegł w 22 minuty i 22 sekundy.

Lider „The Prodigy” znany był z charakterystycznego wizerunku i energetycznych występów. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80., kiedy to spotkał DJ'a Liama Holetta. Początkowo występował jako tancerz, ale w 1996 roku zaczął karierę w roli wokalisty, podbijając serca publiczności singlem „Firestarter” . W kultowym już klipie do utwory Flint zaprezentował punkowy look, z którego znany był w późniejszych latach. Poza występami z „The Prodigy” , próbował sił w solowych projektach. W 2012 roku wypuścił singiel z dubstepowym artystą Caspą.

Poniżej przypominamy 10 najpopularniejszych utworów The Prodigy na YouTube:

The Prodigy - Firestarter

99 806 849 wyświetleń



The Prodigy - Breathe

48 555 798 wyświetleń



The Prodigy - Omen

33 646 139 wyświetleń



The Prodigy - Voodoo People

32 339 921 wyświetleń



The Prodigy - Invaders Must Die

29 154 141 wyświetleń



The Prodigy - Out Of Space

24 744 094 wyświetlenia



The Prodigy - No Good

19 892 877 wyświetleń



The Prodigy - Poison

18 408 036 wyświetleń



The Prodigy - Warrior's Dance Uncut

13 754 734 wyświetlenia



The Prodigy - Wild Frontier

12 837 769 wyświetleńCzytaj także:

