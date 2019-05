Kim Kardashian West pomogła więźniom. 17 osadzonych wyszło na wolność

Informacje o działaniach Kim Kardashian West przekazał CNN. Celebrytka finansowała trwający 90 dni projekt, przy którym pracowali znani prawnicy. Kampania miała na celu wywalczenie ułaskawienia dla więźniów, którzy odsiadywali wyroki dożywocia, a którzy trafili za kratki z powodu przestępstw narkotykowych. Prawniczka Brittany K. Barnett w rozmowie z CNN przyznała, że duży wpływ na powodzenie projektu miała Kardashian West. – Kim zapewniła wsparcie finansowe, byśmy mogli podróżować po kraju. Nasze relacje z klientami nie kończą się, gdy ci wychodzą na wolność. Kim jest naprawdę oddana sprawie – przyznała Barnett.

Działania Kardashian mają ścisły związek z podpisaną przez Donalda Trumpa ustawą First Step Act, która ma ułatwiać osobom opuszczającym zakłady karne start w nowe życie. Nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe. – Kiedy ludzie wychodzą z więzienia, znajdują się czasami setki kilometrów od rodzin i mogą potrzebować pomocy w powrocie do domu. To są ważne rzeczy, z których niektórzy nie zdają sobie sprawy, a w których Kim również pomaga – przyznała MiAngel Cody, która również współpracowała przy wspomnianym projekcie.

Ułaskawienie Alice Marie Johnson

Donald Trump w czerwcu ubiegłego roku ułaskawił 63-letnią Alice Marie Johnson. „Pani Johnson zaakceptowała odpowiedzialność za swoje zachowanie z przeszłości i jako więzień świeciła przykładem przez ostatnie dwie dekady” – podkreślał Biały Dom w wydanym 6 czerwca oświadczeniu. „Pomimo dożywotniego wyroku, Alice pracowała ciężko, aby zrehabilitować się w więzieniu i zachowywała się jak mentorka dla współosadzonych” – dodawano w uzasadnieniu decyzji ułaskawiającej 63-latkę. Johnson trafiła do więzienia w 1996 roku razem z 15 innymi osobami z grupy zajmującej się sprzedażą kokainy w stanie Tennessee. Skazano ją za posiadanie narkotyków oraz pranie brudnych pieniędzy.

O ułaskawienie Alice Marii Johnson zabiegała Kim Kardashian West, która wsparła kampanię prowadzoną przez bliskich więźniarki oraz fundację Can-Do. 30 maja 2018 roku amerykańska celebrytka spotkała się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz innymi urzędnikami, w tym z mężem Ivanki Trump Jaredem Kushnerem. Rozmowy dotyczyły nie tylko uwolnienia Alice, ale także ogólnej reformy więziennictwa.

„Dziękuję prezydentowi Trumpowi za dzisiejsze popołudnie i mam nadzieję, że udzieli on prawa łaski Alice Marie Johnson, która odbywa wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe' – napisała po spotkaniu gwiazda Instagrama Kim Kardashian West. „Z optymizmem patrzymy na przyszłość pani Johnson i mamy nadzieję, że ona – i wiele podobnych osób – dostanie drugą szansę na życie” – dodawała w kolejnym wpisie na Twitterze.