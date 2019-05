Kiedy Jezus wstąpił do nieba? W „Milionerach” padło pytanie za 40 tysięcy

W wyemitowanym w środę odcinku „Milionerów” grę rozpoczął Bartosz Hudak z Poznania. Uczestnik bez problemów dotarł do pytania za 10 tysięcy złotych.

Często wykłada się je tartanem.

A: szkockie kraty

B: bieżnie sportowe

C: fabryczne kominy

D: kuchenne blaty

Po krótkiej chwili namysłu uczestnik teleturnieju zdecydował się zaznaczyć odpowiedź B, która okazała się poprawną. Pytanie za 20 tysięcy dotyczyło literatury.

Bohaterka jednej z baśni braci Grimm Roszpunka ma na głowie:

A: rozetę zielonych liści

B: zielony kapturek

C: długie i mocne włosy

D: uporczywy łupież

Przy tym pytaniu, podobnie jak w przypadku poprzednich, uczestnik w ekspresowym tempie zaznaczył poprawną odpowiedź – wariant C. Dzięki temu usłyszał kolejne pytanie za sumę gwarantowaną.

Jezus zmartwychwstał na trzeci dzień po ukrzyżowaniu. W którym dniu od zmartwychwstania wstąpił do nieba?

A: w dziesiątym

B: w trzydziestym

C: w czterdziestym

D: w sześćdziesiątym

Ponieważ Bartosz Hudak miał pewne wątpliwości, wykorzystał pierwsze koło ratunkowe – pytanie do publiczności. 48 proc. widowni wskazało odpowiedź C jako poprawną, 23 proc. zaznaczyło wariant B, 19 proc. uznało odpowiedź A za właściwą, a pozostali zaznaczyli wariant D. Uczestnik zgodnie ze wskazaniem większości, zdecydował się zaznaczyć odpowiedź C. Wygrał 40 tysięcy złotych. Bartosz Hudak będzie kontynuował grę w kolejnym odcinku „Milionerów’.