„Gdzieś w multiwersum”. Aktorzy grający Szarego Robaka i Missandei tańczą na planie serialu „Gra o tron”

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące 4. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”!

Post zamieszczony przez Jacoba Andersona jest oczywiście nawiązaniem do fabuły ostatniego odcinka serialu, w którym Missandei zostaje ścięta na rozkaz Cersei Lannister. Szary Robak widział egzekucję na własne oczy i nie mamy wątpliwości, że będzie chciał się zemścić na królowej Cersei. Dlatego aktor zaznaczył, że scena mogłaby się rozgrywać „gdzieś w multiwersum”, czyli w równoległym świecie, w którym Missandei wciąż mogłaby żyć.

W komentarzach na Instagramie możemy znaleźć również wypowiedź Nathalie Emmanuel, która podkreśla, ze film został nagrany 3 lata temu. Jednak czas zamieszczenia wpisu na Instagramie został przez Andersona wybrany idealnie. Niektórzy internauci twierdzą, że od tej chwili piosenka „My Boo” będzie im się zawsze kojarzyć z Missandei z Naath.

Niektórych może zdziwić także nazwa konta na którym został umieszczony post. Raleigh Ritchie to pseudonim Jacoba Andersona, który oprócz aktorstwa zajmuje się także muzyką rap i R&B. W 2016 roku wydał debiutancki album muzyczny „You’re a Man Now, Boy”.

Poniżej znajdziecie oryginał piosenki Ghost Town DJs „My Boo”. Jak podoba Wam się jej wykonanie w wersji Jacoba Andersona?

Jeden z najczęściej nagradzanych seriali

Siedem sezonów Gry o tron zdobyło łącznie 132 nominacje do nagród Emmy oraz 47 statuetek Emmy, siedem nominacji do Złotych Globów i jedną statuetkę (otrzymał ją Peter Dinklage), 18 nominacji do Nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów i siedem statuetek, 17 nominacji do Nagrody Krytyków i jedną nagrodę oraz siedem nagród Amerykańskiego Instytutu Filmowego.



Gigantyczna skala produkcji

Od dnia rozpoczęcia pracy nad sezonem czwartym zespół ds. efektów specjalnych zużył łącznie 12 421 funtów (5 634,07 kg) silikonu na protezy do charakteryzacji i 1 102 funtów (499,86 kg) materiału pirotechnicznego Coffee Mate. Najwięcej czasu w charakteryzatorni spędzili aktorzy grający dzieci lasu oraz aktor wcielający się w Górę, bo w ich przypadku charakteryzacja trwała aż do siedmiu godzin. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów serialu Gra o tron charakteryzatorzy wykorzystali 12 137 peruk i tresek. Kolor włosów i fryzura Daenerys to efekt trwających ponad dwa miesiące prób z wykorzystaniem siedmiu prototypów peruk. Podczas pracy nad ośmioma sezonami serialu wydano 19 722 dokumentów podróży, zarezerwowano 68 143 pokojów hotelowych, wydrukowano 1 749 zdjęciowych planów pracy i 243 harmonogramów zdjęć.



52 tys. worków sztucznego śniegu, 20 907 świec

Podczas pracy nad ośmioma sezonami "Gry o tro"n, na potrzeby zdjęć w Irlandii Północnej, wykorzystano 3 748 funtów (1,7 tys. kg) gumy i 1,5 tony metalu, z których wykonano broń oraz 1 300 tarcz. Dodatkowo, na potrzeby produkcji zużyto: 52 tys. worków śniegu z celulozy, 163 ton propanu, 3 tys. opakowań materiałów pirotechnicznych, 4 tys. galonów (15,14 metrów sześciennych) sztucznej krwi, 20 907 świec, 25 mil (40,23 km) lin, 22 966 stóp (7 km) impregnowanego płótna z bawełny, z którego uszyto ponad 330 namiotów oraz 50 mil (80,46 km) materiału na kostiumy. Dział budowy dekoracji wykorzystał: 745 mil (1199,45 km) drewna z recyclingu, 60 tys. arkuszy sklejki, 20 tys. śrub i bolców, 65 tys. toreb gipsu, 1 320 galonów (4,99 metrów sześciennych) kleju do drewna, 1,2 tys. płyt styropianu, tysiąc płyt gipsowych, ponad tysiąc mil (1 609,3 km) kabli, 120 kontenerów starych belek zdemontowanych w magazynach i stodołach na terenie całej Europy.



10 846 dni zdjęciowych

W samej Irlandii Północnej na planie serialu pojawiło się 12 986 statystów. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów Gry o tron przy produkcji na terenie Irlandii Północnej pracowało 2 tysiące członków ekipy produkcyjnej. Łącznie, podczas zdjęć do wszystkich sezonów Gry o tron, statyści spędzili na planach w różnych krajach 10 846 dni zdjęciowych.



Zdjęcia do "Gry o tron" powstawały w 10 krajach

Zdjęcia do ośmiu sezonów serialu Gra o tron zostały nakręcone w dziesięciu krajach - w Irlandii Północnej, Irlandii, Maroku, na Malcie, w Hiszpanii, Chorwacji, Islandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szkocji. Ekipa produkcyjna pracowała na 50 planach zdjęciowych w Irlandii - 49 z nich znajduje się na terenie Irlandii Północnej, a jeden w Irlandii. W Belfaście w Irlandii Północnej znajduje się sześć hal zdjęciowych Titanic Studios, gdzie zbudowano wnętrza zamku Winterfell, Czarnego Zamku, Orlego Gniazda, Domu Czerni i Bieli, Salę Twarzy, Wielki Sept Baelora, salę tronową Wielkiej Piramidy w Mereen i ikoniczną salę tronową w Królewskiej Przystani.



"Gra o tron" w 207 krajach

Serial HBO "Gra o tron" zadebiutował na antenie 17 kwietnia 2011 roku. Produkcja emitowana jest w 207 krajach i terytoriach, w tym w 194 krajach i terytoriach jest nadawana w tym samym dniu o i tej samej godzinie. Producenci "Gry o tron" sprzedali łącznie 100 licencji uprawniających do emisji serialu. Jest to produkcja, do której prawa były najczęściej kupowane w całej historii HBO.Czytaj także:

Już 1,2 mln osób uczy się valyriańskiego – fikcyjnego języka używanego w serialu „Gra o tron”