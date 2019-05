MET Gala 2019 za kulisami. Mimo zakazu gwiazdy pokazały, jak wygląda impreza od środka

Tematem przewodnim tegorocznej Met Gali 2019 była estetyka kampu. Jak co roku, oglądać mogliśmy zdjęcia ekstrawaganckich stylizacji z czerwonego dywanu. Co jednak działo się za kulisami imprezy i jak bawili się celebryci? Zazwyczaj pozostaje to ściśle tajne, jednak gwiazdy nie mogły się oprzeć i podzieliły się zdjęciami ze środka w mediach społecznościowych. Zobaczycie je w naszej galerii.

Estetyka kampu to konwencja stylistyczna przypisująca pewnym rzeczom wartość dlatego, że są w specyficznym guście lub z powodu ich wymowy parodystycznej. W związku z tym stroje gwiazd były bardzo oryginalne i ekstrawaganckie. Gwiazdą tegorocznej edycji wydarzenia bezsprzecznie została Lady Gaga, która trzykrotnie zmieniała stylizacje. Najpierw zaprezentowała się w różowej sukience ze spektakularnym trenem, następnie postawiła na czarną kreację. Piosenkarka po pewnym czasie wystąpiła w obcisłej różowej sukience, aby ostatecznie założyć mocno odsłoniętą kreację. Galeria:

Met Gala 2019. Najciekawsze stylizacje gwiazd Na czerwonym dywanie pozowały również inne gwiazdy, m.in. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Celine Dion, a także wiele, wiele innych. Zaskoczyła Katy Perry, która na głowie miała… żyrandol. Czytaj także:

Memy po Met Gali 2019. Zebraliśmy najzabawniejsze pomysły internautów

MET Gala 2019 za kulisami. Tak wygląda impreza od środka Galeria: