Harry i Meghan ujawnili imię dziecka. Twórcy „Riverdale” wiedzą co z tym robić

„Dumny z bycia Archie'm" – czytamy we wpisie, jaki pojawił się na twitterowym koncie „Riverdale”. Osoba odpowiedzialna za profil dołączyła także emotikony przedstawiające dziecko i koronę oraz gif-a, na którym występuje Archie Andrews, czyli jeden z głównych bohaterów serialu. „Riverdale staje się królewskie. Gratulacje dla Meghan i Harry'ego” – napisał jeden z twórców, Roberto Aguirre Sacasa.

„Ja i royal baby”

Z sytuacji postanowiła zażartować także aktorka Kiernan Shipka. Młoda gwiazda udostępniła na Instagramie zdjęcie z KJ Apą, czyli serialowym Archie'm. „Ja i royal baby. Gratulację dla Meghan i Harry'ego” – napisała Shipka. Działania twórców produkcji oraz osób z nią związanych nie dziwią, ponieważ serial wciąż jest emitowany na Netfliksie. Ci, którzy wcześniej nie słyszeli o „Riverdale” zapewne dowiedzą się o istnieniu serialu za sprawą licznych doniesień łączących imię royal baby z głównym bohaterem produkcji.

Narodziny royal baby

Dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

W środę 8 maja, a więc dwa dni po przyjściu dziecka na świat, media obiegła pierwsza fotografia synka Meghan i Harry'ego. Zdjęcie wykonał fotograf zatrudniony dla jednej z agencji informacyjnych. Tego samego dnia książęca para ujawniła imię dziecka. Ich potomek będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.

