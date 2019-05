Dwukrotna zdobywczyni Oscara w serialu Netfliksa „Away”. Hilary Swank wcieli się w astronautkę

Dwukrotna zdobywczyni Oscara za filmy „Nie czas na łzy” (2001) i „Za wszelką cenę” (2005), zagra Emmę Green, amerykańską astronautkę, która musi zostawić męża i nastoletnią córkę po to, aby objąć dowództwo międzynarodowej załogi kosmicznej, rozpoczynającej niebezpieczną misję na Marsa. Serial jest luźno zainspirowany artykułem Chrisa Jonesa z magazynu „Esquire” z 2014 roku. Produkcja opowiada o nadziei, ludzkiej naturze i tym, jak potrzebujemy siebie nawzajem, aby osiągać to, co niemożliwe.

Hilary Swank jest także producentką wykonawczą wraz z showrunnerką i autorami scenariusza Jessicą Goldberg, Jasonem Katimsem, Mattem Reevesem, Edem Zwickiem i Andrewem Hinderakerem. Jako producenci wykonawczy kilku odcinków pojawią się też Adam Kassan i Michelle Lee.