„Ola, dzieci robić czas zacząć”. Kwaśniewska odpowiedziała na złośliwy komentarz

Wśród postów na Instagramie Aleksandry Kwaśniewskiej widzimy zdjęcia z miejsc takich jak Japonia, Monako, Arktyka, Malediwy, Wietnam, Tajlnadia, Maroko czy Kuba. Obecnie 38-latka jest wraz ze swoim mężem Jakubem Badachem w podróży po Stanach Zjednoczonych.

Pod jednym z ostatnich postów pojawiła się fotografia z Parku Narodowego Zion położonego w południowo-zachodniej części stanu Utah. Pod zdjęciem pojawiła się masa komentarzy, z których jeden zmusił Kwaśniewską do reakcji. „Ola, dzieci robić czas zacząć... Aleksander i Jola na pewno czekają” – napisał internauta. „Fajnie to czujesz, że 'robienie dzieci' to kwestia takiej właśnie beztroskiej anonimowej zachęty” – odpowiedziała Aleksandra Kwaśniewska. Odpowiedź 38-latki zebrała do tej pory 622 polubienia i kilkadziesiąt komentarzy wsparcia.

Aleksandra Kwaśniewska jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwesrytetu Warszawskiego. Była uczestniczką trzeciej edycji programu TVN „Taniec z gwiazdami” . W latach 2006-2007 współpracowała z telewizją TVN, gdzie była reporterką programu „Dzień dobry TVN” . Prowadziła też „Kulisy Tańca z gwiazdami” . Jest redaktorką magazynu „Viva!” . W 2012 roku zawarła związek małżeński z muzykiem Jakubem Badachem.

