„Jestem matką” – nowy film Netfliksa z Hilary Swank. Jest zwiastun i data premiery

Oprócz Hilary Swank w filmie zobaczymy Clarę Rugaard (córka) i Rose Byrne (matka), jako głos autonomicznego robota, który przejął odpowiedzialność za ożywienie rasy ludzkiej. Nowy zwiastun rozpoczyna się od sztucznych narodzin córki, która od dzieciństwa rozwija więź z robotem - matką. Dziewczynka ma poprowadzić ponowne zaludnienie Ziemi, po tym, jak nastąpiła zagłada ludzkości. Robot-matka spędza lata w metalowym bunkrze, gdzie uczy się kochać.

Gdy córka dowiaduje się w końcu o tym, jak kiedyś wyglądał świat i jakie matka ma co do niej plany, sprawę komplikuje nagłe przybycie rannej kobiety (Hilary Swank). Okazuje się, że nie tylko ludzie wciąż są na Ziemi, ale nieznajoma twierdzi też, że ich wymieranie jest obiektem ubocznym działań robotów. Podczas, gdy matka próbuje przekonać córkę, że nie jest podobna do innych ze swojego rodzaju, zwiastun ujawnia, że ranna kobieta również może mieć swoje tajemnice.

Wyreżyserowany przez Granta Sputore'a na podstawie scenariusza Michaela Lloyda Greena film „Jestem matką” na Netfliksie pojawi się już 7 czerwca.

