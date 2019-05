Wpadka polskiego „Vogue'a”. Chodzi o zmarłego aktora

Luke Perry był znany przede wszystkim z roli Dylana w kultowym „Beverly Hills”. Tym bardziej fanów serialu zasmuciła wiadomość o jego śmierci. Aktor zmarł 4 marca, czyli na nieco ponad pięć miesięcy przed premierą nowej odsłony produkcji. Redaktorzy „Vogue'a” albo ten fakt przeoczyli, albo opublikowali przygotowaną jeszcze przed śmiercią aktora informację prasową. „Otwartymi pozostają pytania o losy Brendy, bo Shannen Doherty i Luke Perry nie potwierdzili powrotu na plan” – czytamy w magazynie. Kontrowersyjną stronę „Vogue'a” udostępnił na Facebooku Bartek Fetysz. „Drogi Vogue Polska – może Luke Perry nie potwierdził, dlatego, że tak jakby nie żyje?” – dodał dziennikarz.

Pod postem nie brakuje opinii krytycznych względem dziennikarzy „Vogue'a”. „No nie ukrywam, że po takim magazynie, to się więcej spodziewam” – napisała jedna z internautek. „Ej sorry ale ta informacja o jego śmierci była przecież wszędzie. Co oni do dostępu do teraźniejszego świata odcięci?” – zapytał retorycznie ktoś inny. Co na to twórcy magazynu? Odpowiedzi należy szukać w komentarzach pod facebookowym profilem tytułu. „Bardzo dziękujemy za czujność, materiał nie został zaktualizowany w całości, ale już poprawiliśmy to ręcznie” – czytamy w komentarzu.

Zapowiedź „Beverly Hills, 90210”

Stacja FOX wyemitowała 30-sekundową zapowiedź nowej odsłony serialu „Beverly Hills, 90210”, w którym widzimy znanych nam dobrze z produkcji aktorów: Jasona Priestley'a, Jennie Garth, Ian'a Zieringa, Gabrielle Carteris, Briana Austina Greena, Tori Spelling i Shannen Doherty. Spotykają się, aby wspólnie przeczytać scenariusz do pierwszego odcinka nowej odsłony serialu. Wiadomo już, że kontynuacja „Beverly Hills, 90210” będzie miała premierę w środę 7 sierpnia, a obsada zagra starsze wersje postaci, w które wcielała się w latach 90.

„Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian i Tori, poszli własnymi ścieżkami od czasu zakończenia oryginalnej serii 19 lat temu. Teraz spotykają się ponownie po tym, jak jeden z nich zasugerował, że być może nadszedł czas na restart Beverly Hills. Co się stanie, gdy powrócą pierwsze miłości, stare romanse, przyjaciele i szaleńcy, kiedy ta kultowa obsada – którą cały świat obserwował – spróbuje kontynuować od miejsca, w którym zakończyła się historia?” – opisuje FOX nową odsłonę serialu.

