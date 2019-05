Terlikowski o filmie braci Sekielskich: Wybuchnie bomba. Jako ojciec piątki dzieci, chcę wiedzieć

Już dziś o godzinie 14:30 na YouTube zostanie udostępniony film braci Sekielskich o pedofilii wśród duchownych zatytułowany „Tylko nie mów nikomu” . Z zapowiedzi Tomasza Sekielskiego wynika, że zobaczymy relacje księży-pedofilów, którzy przyznają się do seksu z nieletnimi. Robią to w obecności swoich ofiar. Wśród nich jest ksiądz Franciszek Cybula, były kapelan Lecha Wałęsy.

O filmie napisał w poście na Facebooku Tomasz Terlikowski, polski dziennikarz, publicysta, pisarz i działacz katolicki. „Nie wystarczy oznajmić z oburzeniem, że to kolejny atak na Kościół. Trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeśli tak, to kto i dlaczego ich chronił, czy ich historie są wyjątkiem od reguły czy przykrą regułą. Ta odpowiedź należy się nie tyle mediom, ile wiernym, którzy powierzają Kościołowi swoje dzieci” – podkreślił Terlikowski. „Jako ojciec piątki chcę wiedzieć, czy ludzie, którzy bronili przestępców seksualnych nadal pełnią swoje funkcje, czy mogą nadal decydować o tym, kto będzie pracował z dziećmi i młodzieżą, a kto nie, czy rozliczyli się ze swoich decyzji” – napisał.

Jak wyjaśnił Terlikowski, „nie przekonuje go argument, że film został zrobiony przez osobę nieobiektywną” . „Nawet jeśli jest to prawda (a w pewnym stopniu zapewne jest), to istotne jest, co innego: czy historie opowiedziane w filmie są czy nie są prawdziwe” – czytamy.