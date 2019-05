61-letnia Sharon Stone odtworzyła scenę z filmu „Nagi Instynkt”. Zobaczcie sesję dla „Vogue'a”

61-letnia aktorka została sfotografowana topless, a także w pozie z rozłożonymi nogami, odtwarzając scenę przesłuchania w filmie „Nagi Instynkt” . W wywiadzie przyznała, że musiała być ogłaszana „symbolem seksu” , kiedy zaczynała pracować jako aktorka w Hollywood, a jej sesja dla magazynu „Playboy” w 1990 roku była strategicznie zaplanowana.

Przyznała, że kiedy zaczynała, to, czy ktoś chciał się z przespać z daną aktorką decydowało o tym, czy dostanie rolę. – Kierownictwo studia siedziało przed nami przy wielkim stole i zastanawiali się, czy rzeczywiście chcą to z nami zrobić – poinformowała. – Ze mną nie chcieli – dodała. Stąd właśnie zrodził się pomysł sesji dla magazynu „Playboy” . – Czy pasowałam do takiej etykiety? Oczywiście, że nie. Czy użyłam swojego mózgu, aby udowodnić, że pasuję? Tak. Ale nie czuje się tak i nigdy nie czułam (jak symbol seksu – red.) – wyjaśniła.