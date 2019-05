Półfinał „Tańca z Gwiazdami” oburzył część widzów. „Kpina z oglądających”

Tomasz „Gimper” Działowy i Natalia Głębocka zmierzyli się z pasodoble do piosenki „Wrecking Ball” Miley Cyrus. Występ pary nie spodobał się jurorom. - Wszystko co dotyczy pasodoble, posłużyłabym się słowami Budki Suflera: Znowu w tańcu mi nie wyszło. Jak ty się znalazłeś w tym półfinale? Nie wiem - mówiła Iwona Pavlovic. Jury oceniło taniec na 19 punktów. W drugiej rundzie Gimper i Natalia zatańczyli cza-czę do utworu "Z tobą nie umiem wygrać" Ani Dąbrowskiej. Ich występ ponownie został skrytykowany przez jurorów, którzy przyznali parze zaledwie 14 punktów.

Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl i Rafał Maserak także zatańczyli pasodoble, ale do piosenki "Początek" znanej z Męskiego Grania. Para otrzymała 28 punktów. - Z wszystkich gwiazd tej edycji zrobiłaś największy postęp. Każdy twój występ to jest samodzielna prezentacja - stwierdziła Iwona Pavlovic. W drugiej rundzie Tamara i Rafał wykonali jive'a, za którego zdobyli 29 punktów.

Mimo wysokich ocen jurorów decyzją widzów z programem pożegnali się Tamara Gonzalez Perea i Rafał Maserak. Tem werdykt nie wszystkim przypadł do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Po co są jurorzy, skoro decydują widzowie nie mający pojęcia o tańcu”, „skandal i ustawka”, „żenująca decyzja”, „to konkurs tańca a nie popularności w sieci”, „Tamara była o niego lepsza, ten pan w ogóle nie umie tańczyć”, „to jest jakaś masakra, żeby takie beztalencie zostało”, „kpina z widzów” - to tylko niektóre wpisy, jakie pojawiły się pod informacją o decyzji widzów. Część internautów zaapelowała do Gimpera, aby dobrowolnie zrezygnował z programu na rzecz Macademian Girl. Taki przypadek zdarzył się w ukraińskiej wersji programu.

O Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną będą walczyć także Joanna Mazur i Jan Kliment.