Półfinał „Tańca z Gwiazdami” oburzył część widzów. Uczestnik oferował benefity za smsy?

Tomasz „Gimper” Działowy i Natalia Głębocka zmierzyli się z pasodoble do piosenki „Wrecking Ball” Miley Cyrus. Występ pary nie spodobał się jurorom. – Wszystko co dotyczy pasodoble, posłużyłabym się słowami Budki Suflera: Znowu w tańcu mi nie wyszło. Jak ty się znalazłeś w tym półfinale? Nie wiem – mówiła Iwona Pavlovic. Jury oceniło taniec na 19 punktów. W drugiej rundzie Gimper i Natalia zatańczyli cza-czę do utworu "Z tobą nie umiem wygrać" Ani Dąbrowskiej. Ich występ ponownie został skrytykowany przez jurorów, którzy przyznali parze zaledwie 14 punktów.

Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl i Rafał Maserak także zatańczyli pasodoble, ale do piosenki "Początek" znanej z Męskiego Grania. Para otrzymała 28 punktów. – Z wszystkich gwiazd tej edycji zrobiłaś największy postęp. Każdy twój występ to jest samodzielna prezentacja – stwierdziła Iwona Pavlovic. W drugiej rundzie Tamara i Rafał wykonali jive'a, za którego zdobyli 29 punktów.

Mimo wysokich ocen jurorów decyzją widzów z programem pożegnali się Tamara Gonzalez Perea i Rafał Maserak. Tem werdykt nie wszystkim przypadł do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Po co są jurorzy, skoro decydują widzowie nie mający pojęcia o tańcu”, „skandal i ustawka”, „żenująca decyzja”, „to konkurs tańca a nie popularności w sieci”, „Tamara była o niego lepsza, ten pan w ogóle nie umie tańczyć”, „to jest jakaś masakra, żeby takie beztalencie zostało”, „kpina z widzów” – to tylko niektóre wpisy, jakie pojawiły się pod informacją o decyzji widzów. Część internautów zaapelowała do Gimpera, aby dobrowolnie zrezygnował z programu na rzecz Macademian Girl. Taki przypadek zdarzył się w ukraińskiej wersji programu.

Kontrowersje wzbudził także post, który pojawił się na Instastory Gimpera. – Jeżeli zagłosujecie na nas w trakcie odcinka i wyślecie screen potwierdzenia na maila, to możecie otrzymać "unbana" na "Hajsownikach". Jest to jednorazowa okazja, tak więc gorąco was do tego zachęcam. Jest to taki ukłon od nas dla was, żeby w jakikolwiek sposób wynagrodzić wam to, że jesteście z nami – powiedział uczestnik programu.

(głosujący mieli otrzymać dostęp do jednej z popularnych grup Youtubera na Facebooku).

O Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną będą walczyć także Joanna Mazur i Jan Kliment.