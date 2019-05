Rekordowa oglądalność filmu „Tylko nie mów nikomu”. Co myślą o nim Polacy? Oto najpopularniejsze komentarze

O dokumencie „Tylko nie mów nikomu” przedstawiającym historie osób molestowanych seksualnie przez duchownych, było już głośno zanim powstał. Teraz, po premierze, do produkcji odnieśli się m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki czy prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

Od wczoraj (sobota 11 maja) film obejrzało już 2 559 256 ludzi, a liczba ta wciąż rośnie. Wśród dodanych pod dokumentem komentarzy pojawiają się głównie te obrazujące oburzenie. Wśród tych najpopularniejszych, które zdobywają najwięcej „kciuków w górę” znalazły się poniższe:

„Mam pomysł przetłumaczyć film i z napisami do Watykanu wysłać z zaznaczeniem do rąk własnych papieża” ;

„Jaką trzeba być mendą by zaspokajać się dziećmi. Można zrozumieć jak ksiądz chodzi na dzi***,ale nie jak wykorzystuje bezbronnych” ;

„Najgorsze jest to, że ludzie będący blisko Kościoła traktują ten film jako atak na wiarę. Boli mnie to, że nie rozumieją, czego dotyczy dokument, nie oglądając wyrażają swoje opinie. Hipokryzja Kościoła jest ogromna. Szczególnie tego w Polsce” ;

„Moje słowa pewnie utoną w powodzi komentarzy. Powiem tylko, że po pierwszych minutach oglądania filmu postanowiłem uruchomić w Netflix procedurę wnioskowania o udostępnienie tego Materiału także u nich. Ten Dokument zasługuje na szacunek i uznanie (...)” ;

„Pokazaliście prawdę która jest zamiatana pod dywan od dziesięcioleci. A Kościół w naszym kraju zachowuję się jak święta krowa i to on obraża moje uczucia religijne”;

„Obejrzałem film wczoraj i nie mogłem zasnąć do 4:00 nad ranem, obejrzałem go na raty, potrzebowałem dwóch przerw by poukładać sobie w głowie to co zobaczyłem. Film budzi emocje, od złości, smutku, szoku aż po odruchy wymiotne. Dziś obejrzę go jeszcze raz »na spokojnie«. Wielki szacunek dla braci Sekielskich” .

Wywiad z Tomaszem Sekielskim o filmie „Tylko nie mów nikomu” przeczytacie w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” .

Czytaj także:

Ks. Eugeniusz M. jednym z bohaterów filmu Sekielskiego. Kulisy odwołania kustosza sanktuarium w Licheniu