Izabela Janachowska urodziła syna. Podzieliła się jego zdjęciem w sieci

„To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania” – napisała Janachowska, pod opublikowanym zdjęciem swojego syna. „Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, ze nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami” – czytamy. „10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu” – dodała.

Janachowska od siedmiu lat jest żoną milionera Krzysztofa Jabłońskiego. Prezenterka i ekspertka ślubna nie zdradziła na razie imienia swojego syna, jednak jeszcze przed narodzinami wspominała, że podobają jej się trzy męskie imiona: Aleksander, Filip lub Olivier.

32-letnia Izabela Janachowska podzieliła się też informacją o narodzinach dziecka na swoim blogu. Dodała tam nieco dłuższy wpis. „Zaledwie kilka miesięcy temu powiedzieliśmy Wam, że spodziewamy się dziecka. Od tamtej pory każdego dnia dociera do nas mnóstwo ciepła i dobrej energii od Was. Bardzo Wam za to dziękujemy: ja, mój mąż i nasz synek, który jest już z nami!” – czytamy. „To naprawdę niesamowite uczucie móc go zobaczyć po tylu miesiącach oczekiwania. Poznaliśmy się zaledwie kilka dni temu a my już nie wyobrażamy sobie bez niego naszego życia” – napisała. „Najbliższe dni, tygodnie i lata upłyną nam pod hasłem uśmiechów, zabaw i bezkresnej miłości. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy podołali tej wielkiej przygodzie, przed którą stanęliśmy” – dodała.

Czytaj także:

Pierwszy Dzień Matki w życiu Meghan Markle. Księżna opublikowała wyjątkowe zdjęcie