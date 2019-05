Izabela Janachowska urodziła syna. Podzieliła się jego zdjęciem w sieci

„To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania” – napisała Janachowska, pod opublikowanym zdjęciem swojego syna. „Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, ze nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami” – czytamy. „10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu” – dodała.

Janachowska od siedmiu lat jest żoną milionera Krzysztofa Jabłońskiego. Prezenterka i ekspertka ślubna nie zdradziła na razie imienia swojego syna, jednak jeszcze przed narodzinami wspominała, że podobają jej się trzy męskie imiona: Aleksander, Filip lub Olivier.