Kolejna awaria HBO GO. Powodem premiera nowego odcinka „Gry o Tron”?

„Po co ja mam to wykupione, skoro nawet się nie włącza?” ; „Do dupy z czymś takim. Płać a i tak nie możesz NIC obejrzeć” ; „Halooo HBO? Ile jeszcze mam czekać ? Ja za to płacę!” ; „Masakra. Człowiek wstaje rano żeby obejrzeć nowy odcinek Gry o Tron i uniknąć spoilerów to nie da się nic odtworzyć bo wywala błąd” – takie komentarze pojawiają się obecnie w mediach społecznościowych. W sieci nie brakuje opinii internautów, którzy wskazują, że to właśnie przez premierę popularnej produkcji HBO GO ma awarię.

Problemy z serwisem HBO GO obrazuje także wykres awarii na stronie downdetector.pl. Około godziny 6:00 za pomocą tego serwisu błąd w serwisie streamingowym zgłosiło 449 użytkowników. Problemy zaczęły się już wcześniej – około godziny 3:00, gdy do sieci trafił nowy odcinek „Gry o tron” . Później awarię na chwilę zlikwidowano, bądź też nikt nie zgłosił problemów. Wykres ponownie jednak „wyskoczył” po godzinie 5:00.

Najczęściej zgłaszane są problemy ze strumieniowaniem wideo, logowaniem bądź całkowity brak połączenia. „TypeError: Cannot read property 'play' of undefined” – to jeden z komunikatów, na który mogą się natknąć internauci.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO to platforma streamingowa oferująca usługi wideo na żądanie. Nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

W Polsce 5. odcinek 8. sezonu można było obejrzeć najwcześniej o 3:00 w nocy z niedzieli 12 na poniedziałek 13 maja. Powtórkę stacja HBO wyświetli o godzinie 20:10 w poniedziałek. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

