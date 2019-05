Zobaczcie zwiastun finałowego odcinka serialu „Gra o tron”. Kto zasiądzie na żelaznym tronie?

Trailer pokazuje nam krajobraz po bitwie. Przez zrujnowaną Królewską Przystań przechadza się Jon Snow z Davosem. Także Tyrion Lannister przygląda się spalonym ruinom miasta i zwraca uwagę na zawaloną Czerwoną Twierdzę.

Z drugiej strony widzimy Aryę Stark, która przygląda się zwycięskim wojskom Daenerys Targaryen. Na jej twarzy malują się liczne emocje. Wierne Królowej Smoków oddziały Nieskalanych i jeźdźcy Dothraków wyraźnie cieszą się po zwycięskiej bitwie i wiwatują na cześć swojej Królowej.

Na końcu zwiastuna widzimy Matkę Smoków we własnej osobie. Daenerys wychodzi do swoich wojsk i kroczy wśród szpaleru Nieskalanych. Wygląda na to, że jest sama, nie ma już żadnych doradców, którzy mogliby służyć jej radą. W tle całej sceny widzimy dopalające się ruiny miasta zniszczonego przez smoczy ogień.

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii.

W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

