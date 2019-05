Chris Pine przyjedzie do Polski. Weźmie udział w zdjęciach do filmu

Jak podaje magazyn „Variety”, część akcji „Violence of Action” będzie rozgrywała się w Polsce. Chrise Pine wcieli się w rolę żołnierza, który po usunięciu z szeregów marines przyłączy się do organizacji paramilitarnej. Wraz z nią uda się do Polski, gdzie weźmie udział w misji badającej tajemnicze zagrożenie. Pine po pewnym czasie pozostanie sam i będzie musiał walczyć o przetrwanie na terenie Europy Wschodniej. Jego głównym celem stanie się powrót do domu i odkrycie motywów tych, którzy go zdradzili.

Gdzie grał Chris Pine?