Chris Pine przyjedzie do Polski. Weźmie udział w zdjęciach do filmu

Jak podaje magazyn „Variety”, część akcji „Violence of Action” będzie rozgrywała się w Polsce. Chrise Pine wcieli się w rolę żołnierza, który po usunięciu z szeregów marines przyłączy się do organizacji paramilitarnej. Wraz z nią uda się do Polski, gdzie weźmie udział w misji badającej tajemnicze zagrożenie. Pine po pewnym czasie pozostanie sam i będzie musiał walczyć o przetrwanie na terenie Europy Wschodniej. Jego głównym celem stanie się powrót do domu i odkrycie motywów tych, którzy go zdradzili.

Gdzie grał Chris Pine?

Pine znany jest z ról w filmach takich jak „Star Trek”, „Strażnicy marzeń" , „Tajemnice lasu” czy „Wonder Woman”. Mogliśmy oglądać go również w kilku serialach, w tym w „Ostrym dyżurze”, „CSI: Kryminalne zagadki Miami” oraz „Sześć stóp pod ziemią”. Scenariusz do filmu napisał J.P. Davis, a reżyserią zajmie się Tarik Saleh, który ma na swoim koncie pracę przy serialu „Westworld”. Zdjęcia do produkcji ruszą jesienią. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

