5. odcinek „Gry o tron”. Są już memy po bitwie o Królewską Przystań

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 5. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Głównym tematem memów po emisji 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron” jest zachowanie Daenerys Targaryen w czasie bitwy o Królewską Przystań. Okrucieństwo Matki Smoków i jej szaleństwo wywołało całą serię śmiesznych obrazków i porównań. Internauci równie chętnie komentowali Cleganebowl, czyli walkę braci Clagene, rozterki Jona Snow, czy wydarzenia związane z Varysem, Aryą, Cersei, czy Jaimem Lannisterem.

Zobaczcie sami najciekawsze memy w powyższej galerii!

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii.

W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

