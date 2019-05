Renée Zellweger jako Judy Garland. Pojawił się zwiastun filmu

Zwiastun filmu „Judy” pojawił się na YouTube, a trwający niemal 1,5 minuty materiał to przedsmak tego, co czeka nas już za kilka miesięcy. Renée Zellweger wcieli się w rolę charyzmatycznej aktorki i piosenkarki, która była gwiazdą światowego formatu. Filmowa Bridget Jones nie miała więc łatwego zadania, szczególnie przy wykonywaniu przebojów Garland. – Wyjaśniłem Reene, że nie oczekuję pełnego odzwierciedlenia niepowtarzalnego głosu Judy Garland – wyjaśnił reżyser Rupert Goold cytowany przez serwis Deadline. – Ale chciałem, aby Renee stworzyła swoje wykonania i zrobiła to w ekscytujący sposób – dodał. Światowa premiera filmu została zaplanowana na 27 września.

Kim była Judy Garland?

Garland, która żyła w latach 1922-1969, miała na swoim koncie wiele ról filmowych. Widzowie kojarzą ją z występów w takich produkcjach jak „Czarnoksiężnik z Oz”, „Narodziny gwiazdy” czy „Wyrok w Norymberdze”. Otrzymała Oscara dla „młodego wybitnego wykonawcy” oraz Złoty Glob i nagrodę Grammy. Od połowy lat 30. nagrywała piosenki i wydawała albumy, a sławę przyniosły jej także utwory wykonywane w filmach. Kojarzona jest głównie za sprawą przeboju „Over the Rainbow" , który doczekał się wielu aranżacji i do dzisiaj cieszy się dużą popularnością.

