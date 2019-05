Korwin-Mikke fanem „Gry o tron”? PiS na memie porównano do... Daenerys

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 5. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Ci, którzy narzekali na brak emocji w pierwszych czterech odcinkach serialu, nie mogą być zawiedzeni. Piąta odsłona ósmego sezonu „Gry o tron” obfitowała w sceny krwawych walk, a motywem przewodnim stało się zniszczenie Królewskiej Przystani przez Daenerys. Jej okrucieństwo i szaleństwo doprowadziło miasto do ruin, a wielu niewinnych obywateli pozbawiło życia. W sieci pojawił się mem porównujący Matkę Smoków do Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej w trakcie kampanii zostali na nim zestawieni do Daenerys z pierwszych sezonów serii, kiedy to cieszyła się popularnością i uwielbieniem wśród poddanych. Na drugim obrazku widzimy smoka siejącego spustoszenie z polecenia wspomnianej bohaterki. „Politycy PiS po wyborach” – czytamy w opisie do grafiki.

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii. W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

