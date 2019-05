Elvis Presley był pedofilem? Szokujące informacje o „Królu Rock and Rolla”

Według dziennikarzy, którzy powołują się na książkę Joela Williamsona, Elvis Presley miał trzy dziewczyny w wieku 14 lat, które podróżowały z nim. Urządzać mieli też wspólne walki na poduszki, łaskotać się, całować i przytulać. W książce „Elvis Presley: A Southern Life” przeczytać można historię, według której piosenkarz miał zdradzić swoją 15-letnią dziewczynę Dixie z inną, gdy miał 19-lat, a później miał telefonować do niej, oznajmiając, że „pękła mu prezerwatywa” . Dixie i Elvis mieli być w związku od 1953 do 1955 roku.

Elvis był według autora otoczony wianuszkiem nieletnich dziewczyn, wśród których, co powszechnie wiadomo, miała być jego przyszła żona Priscilla Beaulieu, którą poznał, gdy miała zaledwie 14 lat. Para po raz pierwszy spotkała się w Niemczech – ojczym Priscilli, oficer Sił Powietrznych USA, stacjonował w Zachodnich Niemczech wraz z Elvisem Presleyem. Para wzięła ślub w 1967 roku, osiem lat od pierwszego spotkania.

„Vice” przytacza fragment książki, dotyczący rzekomo pierwszej wspólnie spędzonej przez parę nocy. „Do czasu tej pierwszej nocy, tuż po ślubie – kochał się z nią na wszelkie sposoby, jednak bez penetracji. To wyglądało tak, jakby dziewictwo Priscilli było kolejną rzeczą, którą Elvis chciał utrzymać na wszelkie sposoby” – pisze autor.

Williamson twierdzi ponadto, że kiedy matka Elvisa, Gladys, zmarła w 1958 roku, jego pragnienia seksualne znacznie się nasiliły. „Przedtem mowa była o rzece seksu, teraz była to powódź” – twierdzi mężczyzna. Pisze, że od 1958 roku do śmierci aktora i piosenkarza w 1977 roku, zawsze „musiał mieć w łóżku kobietę” . Elvis miał także zapraszać do sypialni inne kobiety, filmować swoją żonę z nimi oraz czasami do nich dołączać. Według książki „Baby Let's Play House: Elvis and the Woman Who Loved Him” dziennikarki Alanny Nash, Priscilla miała wyjawić, że Elvis „wspominał jej przed ślubem, że nigdy nie był w stanie uprawiać seksu z kobietami” . Williamson informuje także, że kiedy Priscilla przybyła do Memphis w 1972 roku, aby ogłosić, że chce się z nim rozstać, miał wpaść we wściekłość i ją zgwałcić. „W ten sposób zakończył się romans między Elvisem i Priscillą. Haniebnym gwałtem” – czytamy.

Po rozstaniu z pierwszą żoną, Elvis był w związku z 21-letnią byłą królową piękności Ginger Alden. Byli zaręczeni i mieszkali razem w Graceland, gdzie zachowanie Elvisa w stosunku do niej znacznie się pogorszyło. Alden pisała w licznych artykułach i wspomnieniach z tego okresu, że piosenkarz trzymał w domu broń i kiedyś w środku nocy strzelał z niej w ich sypialni i trafił w zagłówek łóżka, tuż nad jej głową. Innym razem miał strzelić do telewizora.

Kariera Elvisa zakończyła się nadużywaniem narkotyków. Zmarł w wieku 42 lat, siedząc na toalecie, ubrany w jedwabną piżamę. Jego ciało znalazła Alden.

Czytaj także:

Była żona Elvisa Presleya sprzedaje dom. Wnętrza robią wrażenie?