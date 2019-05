Czy „Clownado” powtórzy sukces „Sharknado”? Zwiastun horroru dla osób z koulrofobią

„Clownado” to film produkcji firmy Wild Eye Releasing, która do tej pory wypuściła takie „hity” jak „The Jurassic Dead”, „Ghost Witch”, czy „Never Leave Alive”. Producenci filmu chcieliby prawdopodobnie powtórzyć sukces „Rekinado”, które zostało totalnie zmiażdżone przez krytykę, ale ze względu na popularność w mediach społecznościowych przyniosło zyski i doczekało się kilku sequeli.

W „Rekinado” niszczące USA tornada przynosiły ze sobą krwiożercze rekiny. Twórcy filmu „Clownado” do formuły pustoszących Stany Zjednoczone tornad postanowili dodać inny element, który jest popularny w internecie, a mianowicie przerażające klauny. To z pewnością nawiązanie do popularnego filmu „To” z 2017 roku, którego kontynuację zobaczymy w tym roku w kinach.

Twórcy filmu zapewne chcą odwołać się także do koulrofobii. Koulrofobia to chorobliwy lęk przed klaunami, którego doświadcza bardzo wielu ludzi. Co prawda koulrofobia nie jest wpisana do międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, ale według badań naukowców paniczny strach przed cyrkowcami w charakterystycznych makijażach to nie wymysł pojedynczych osób.

Clownado opowiada o grupie przeklętych demonicznych klaunów, którzy wyruszyli dokonać krwawej masakry. Przemieszczają się przy użyciu tornad. Twórcy filmu używają wyłącznie tradycyjnych, a nie komputerowych efektów specjalnych. Reżyserem filmu jest Todd Sheets.

