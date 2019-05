Z Czarnobyla do Królewskiej Przystani. Kolejny dziwny moment w „Grze o tron”

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście najnowszego, piątego odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”, to może odpuśćcie na chwilę czytanie i wróćcie do tego tekstu za godzinę. Zawiera on pewne istotne informacje co do fabuły, więc na pewno nie spodoba się przeciwnikom spoilerów.

Jeżeli jednak już oglądaliście, to z pewnością zapadła wam w pamięć postać matki, próbującej ocalić życie swoje i córki podczas oblężenia Królewskiej Przystani. Pomagała im w tym Arya Stark. Otóż okazuje się, że ta sama aktorka na przestrzeni kilku ostatnich dni wystąpiła też w dwóch innych popularnych produkcjach.

Laura Elphinstone, bo o tej aktorce mowa, została ostatnio zwolniona w serialu Line Of Duty, uciekała z dzieckiem ze strefy skażonej po wybuchu reaktora w serialu „Czarnobyl” oraz (cóż za oryginalność) uciekała z dzieckiem z obszaru krwawych walk w serialu „Gra o tron”. Krótko mówiąc, zagorzali fani „GoT” nie byli zachwyceni.

