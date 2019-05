Kawa z prądem, kabaretka i diafragma. Uczestnik „Milionerów” miał problemy z pytaniem

Pierwsza z uczestniczek, Dorota, bezbłędnie odpowiedziała na pytanie o to, czym jest pinceta.

a) przysługuje na drugie dziecko

b) to przyszpilony plakat

c) należy sie kombatantom

d) wyreguluje brwi

Prawidłowa była odpowiedź „d”. Uczestniczka więcej problemów miała z kolejnym pytaniem.

Który gruczoł wydziela insulinę?

a) szyszynka

b) grasica

c) tarczyca

d) trzustka

Dorota skorzystała z pomocy publiczności. Aż 74 proc. pytanych wskazało na trzustkę. Uczestniczka postanowiła posłuchać się widzów i wybrała ten wariant. Okazał się on prawidłowy. Kolejne z pytań okazało się ostatnim, na jakie odpowiadała.

Najstarszy uniwersytet w Europie, Uniwersytet Boloński, znajduje się:

a) w Hiszpanii

b) we Francji

c) we Włoszech

d) w Belgii

Dorota zaznaczyła „b”, co było błędne, ponieważ Uniwersytet Boloński powstał w XI wieku we Włoszech. Po zmaganiach Doroty przyszedł czas na Adama.

Która z wymienionych to tak zwana kawa z prądem?

a) kawa po irlandzku

b) espresso

c) flat white

d) cappuccino

Uczestnik prawidłowo wybrał wariant „a”. Kolejne pytanie dotyczyło osób zmotoryzowanych.

1 października 2018 r. zniesiono obowiązek wożenia przez kierowców:

a) apteczki

b) gaśnicy i trójkąta

c) prawa jazdy

d) dowodu rejestracyjnego i OC

Adam skorzystał z koła „pół na pół”. Komputer odrzucił opcje „a” i „b”, ale uczestnik nadal nie był pewien, który z wariantów wybrać. Z pomocą przyszła publiczność, która w zdecydowanej większości wskazała na dowód rejestracyjny i OC. Adam zaznaczył odpowiedź „d” i przeszedł do następnego pytania.

Co to jest kabaretka?

a) aktorka kabaretowa

b) ażurowa pończocha

c) zwrotka satyrycznej piosenki

d) auto specjalnego przeznaczenia

Adam zaznaczył wariant „b”, który okazał się prawidłowy. Kolejne pytanie pośrednio dotyczyło naszych południowych sąsiadów.

U Czechów lepší něco než nic, u Polaków:

a) rycz to takie rude nic

b) mało by wiele nie zdziałało

c) lepszy rydz niż nic

d) więcej niż nic to na wodę pic

Uczestnik wybrał odpowiedź „c”, która była prawidłowa. Później odpowiadał na pytanie dla fanów piłki nożnej.

Najbardziej utytułowanym klubem Bundesligi jest:

a) Borussia Dortmund

b) Bayern Monachium

c) Werder Brema

d) Bayer Leverkusen

Poprawna odpowiedź to oczywiście „b”.

Komiksowy bohater Lucky Luke czułby się jak u siebie w domu w filmie:

a) „Siedmiu wspaniałych”

b) „Nosferatu - symfonia grozy”

c) „Avatar”

d) „Szeregowiec Ryan”

Uczestnik popisał się przy tym znajomością kinematografii i prawidłowo wybrał wariant „a”.

Diafragma to przysłona w aparacie fotograficznym i część ciała człowieka. Która?

a) błona dziewicza

b) opona mózgowa

c) przepona

d) powieka

Pytanie za 40 tys. zł sprawiło Adamowi dużo problemów. Postanowił zadzwonić do żony, która jest nauczycielką biologii. Ta jednak nie była w stanie mu pomóc, a uczestnik ostatecznie wybrał wariant „d”. Była to zła decyzja, ponieważ diafragma to inaczej przepona. Tym samym Adam pozostał jedynie z gwarantowanym tysiącem.

Czytaj także:

Niespodzianki nie było. Tulia poza finałem Eurowizji