Ruszył 72. Festiwal Filmowy w Cannes. Na czerwonym dywanie m.in. Pawlikowski i Janoszek

W filmie „The Dead Don't Die” Jima Jarmusha widzowie zobaczą gwiazdy takie jak Tilda Swinton, Adam Driver, Bill Murray, Selena Gomez, Chloe Sevigny czy Iggy Pop.

Wiemy też już, że podczas pierwszego dnia festiwalu swój długo wyczekiwany film „Once Upon A Time in Hollywood” pokaże Quentin Tarantino. Co ciekawe, odbędzie się to dokładnie 20 lat po premierze na festiwalu produkcji „Pulp Fiction” . Cannes zawsze pałało wielką miłością do Tarantino, a eksperci mówią, że z pewnością za swoją produkcję zdobędzie pożądaną nagrodę główną – Złotą Palmę.

Inne godne uwagi filmy to m.in. „A Hidden Life” Terence'a Malicka czy „Pain And Glory” Pedro Almodovara z Penelope Cruz w roli głównej.

Jury

Tegoroczne jury festiwalu, składające się z mniejszej ilości osób niż zazwyczaj, to cztery kobiety czterech mężczyzn – siedmiu rożnych narodowości. Przewodniczącym jest reżyser Alejandro Gonzalez Inarritu. Ponadto w jury znaleźli się: Elle Fanning, Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos, Paweł Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Robin Campillo i Enki Bilal.

Nagrody

Najważniejszą nagrodą przyznawaną podczas festiwalu w Cannes jest Złota Palma dla najlepszego filmu. Najczęściej nagrodę tę zdobywali twórcy amerykańscy, włoscy, francuscy oraz brytyjscy. Jedynymi polskimi filmami, które otrzymały Złotą Palmę, są „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy oraz „Pianista” Romana Polańskiego.

Ponadto przyznawane są nagrody:

film pełnometrażowe

Grand Prix

Prix de la mise en scène (za reżyserię)

Prix du Jury

Prix du scénario (za scenariusz)

Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes (za rolę kobiecą)

Prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes (za rolę męską)

filmy krótkometrażowe

Palme d'Or du Festival de Cannes – court métrage

Prix du Jury – court métrage

Od 1998 roku przyznawana jest także nagroda Un Certain Regard – dla filmów wyróżniających się oryginalnym stylem i sposobem postrzegania świata przez ich twórców.

72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 25 maja.

