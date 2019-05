Były menedżer Stana Lee oskarżony o znęcanie się nad legendą Marvel Comics

O sprawie poinformował FOX News, który potwierdził informację w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Keya Morgan, wobec którego jeszcze za życia producenta wydano zakaz zbliżana się do Stana Lee, jest oskarżony o pięć przypadków znęcania się nad osobami starszymi, w tym uwięzienie, spowodowanie szkód psychicznych, defraudację czy fałszerstwo. Wiadomo, że sąd wydał nakaz aresztowania Morgana.

Według „The Guardian” łączy się to ze sprawą z czerwca 2018 roku, kiedy to adwokat Stana Lee złożył wniosek o zakaz zbliżania się Morgana do jego klienta. W maju tego samego roku doszło do incydentu w domu legendy Marvel Comics w Los Angeles. Na miejsce wezwana została policja i pracownik socjalny, aby przeprowadzić tam kontrolę. Według doniesień Morgan zadzwonił wówczas na policję i próbował doprowadzić do aresztowania... stróży prawa. Następnie sam został zatrzymany i oskarżony m.in. o złożenie fałszywego zawiadomienia na policję.

Izolowanie od przyjaciół i rodziny

W złożonym w czerwcu 2018 roku wniosku o zakaz zbliżania się, adwokat Lee oskarżył Morgana o izolowanie scenarzysty od przyjaciół i rodziny oraz sprzeniewierzanie dzieł sztuki, gotówki i innych aktywów o łącznej wartości 5 mln dolarów. W sierpniu sąd przychylił się do wniosku i wydał wyrok 3 lat zakazu zbliżania się Morgana do producenta. Wówczas na jaw wyszło także, że Morgan „przejął kontrolę” nad Twitterem Lee i stał za zaskakującym pozwem opiewającym na 1 miliard dolarów wobec „Pow! Entertainment” – firmie, którą Lee założył w 2001 roku. W lipcu Lee wycofał pozew.

Przemoc wobec osób starszych

Również w lipcu 2018 w rozmowie z „The Guardian” prawnicy Kikr Schenck i Jonathan Freund, reprezentujący Lee i jego córkę JC przekazali, że od śmierci żony producenta Joan w 2017 roku, wielu mężczyzn próbowało skorzystać z popularności legendy Marvel Comics. – Przemoc wobec osób starszych staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, ponieważ celebryci i znane postaci żyją coraz dłużej i po drodze gromadzą znaczące bogactwo. Wielu starszych artystów, takich jak Stan Lee, to kreatywne osobowości, które przez całe życie miały tendencję do tego, aby zwalać decyzje finansowe na innych. Problem pojawia się, gdy gwiazdy się starzeją i powoli tracą zdolność monitorowania swoich powierników – nawet takich, którym ufali przez wiele lat – mówił Schenck.

