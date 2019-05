Twórcy „Gry o tron” stworzą kolejny film z serii „Gwiezdne wojny”. Jest data premiery!

Robert Iger ogłosił nowinę, która uszczęśliwiła fanów dwóch serii podczas MoffettNathanson Media and Communications Summit, tydzień po tym, jak Disney ujawnił, że po części „Gwiezdne wojny: Skywalker odrodzenie” , powstaną jeszcze trzy kolejne, których tytułów na razie nie ujawniono.

Pierwszy z trzech nowych tytułów trafić ma na ekrany kin 16 grudnia 2022 roku. Nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących filmu, jednak biorąc pod uwagę to, że zajmą się nim twórcy serialu „Gra o tron” David Benioff i D.B. Weiss, możemy przypuszczać, że czeka nas wspaniałe widowisko.

– Pracujemy już ciężko i czuliśmy, że 3 lata to odpowiedni okres na to, aby odetchnąć, zresetować się i przygotować do premiery kolejnego filmu. Zawarliśmy umowę z Davidem Benioffem i Danem Weissem, którzy są znani z „Gry o tron” i ten następny film będzie należał do nich. Ale nic więcej o tym nie mogę powiedzieć – przekazał Iger.

Czytaj także:

Ruszył 72. Festiwal Filmowy w Cannes. Na czerwonym dywanie m.in. Pawlikowski i Janoszek