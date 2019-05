„Black Mirror”. Gwiazdy Marvela i DC na pierwszym zdjęciu z 5. sezonu!

Na zdjęciu widzimy Anthony'ego Mackie, który ostatnio wystąpił w kasowym hicie „Avengers: Koniec gry” , gdzie po raz kolejny zagrał Sama Wilsona, oraz Yahyę Abbdula-Mateena II, który w filmie „Aquaman” wciela się w postać zwaną Black Manta. Aktorzy stoją na ulicy podczas deszczu w jednym z pierwszych odcinków 5. sezonu serialu „Czarne lustro” .

Nie wiemy poza tym nic więcej na temat nowego sezonu. Twórca serii Charlie Brooker podsycał emocję w rozmowie z portalem, mówiąc, że „to crossover Marvel-DC, jakiego świat nie widział” .

Sezon 5. zaprezentuje nową jakość serii „Czarne lustro” po przełomowym odcinku „Bandersnatch” , który umożliwiał widzom dokonywanie interaktywnych wyborów, decydujących o narracji serialu. Na razie nie wiemy, kiedy na Netfliksie pojawi się nowy sezon, ile będzie liczył odcinków i kto jeszcze znajdzie się w obsadzie. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że w nowej serii zobaczymy Miley Cyrus, która zasugerowała to w wywiadzie.

„Black Mirror”

Ci, którzy już oglądali „Czarne lustro”, wiedzą, że nie jest to typowy serial. Mamy tu raczej do czynienia ze zbiorem krótkich filmów, dla których elementem wspólnym jest pokazanie możliwej wizji naszego świata w przyszłości. Zwykle jest to dość czarny, lecz całkiem realny i nie aż tak odległy w czasie scenariusz – stąd tytuł całej serii. Od 2011 roku serial ten doczekał się już sześciu statuetek Emmy i nieustannie zbiera świetne oceny wśród fanów i krytyków: 8,9 na IMDb; 8,4 na Filmwebie; 89 proc. na Rotten Tomatoes i 8,5 na Metacritic.

