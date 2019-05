Daniel Craig miał wypadek na planie. Produkcja Bond 25 wstrzymana

Wszystko wskazuje na to, że Daniel Craig poślizgnął się podczas biegu w trakcie kręcenia jednej ze scen akcji. „The Sun” informuje, że aktora od razu przetransportowano do Stanów Zjednoczonych, gdzie trafił do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że ma uraz kostki.

Anonimowy informator przekazał w rozmowie z „The Sun” , że Daniel Craig przewrócił się i upadł niefortunnie, po czym „skarżył się na ból kostki” . Aktor miał być sfrustrowany z powodu incydentu, ponieważ w przyszłym tygodniu rozpocząć się miały zdjęcia w Pinewood Studios w Londynie. Plany te obecnie zawieszono.

Od czasu, gdy wciela się w rolę agenta 007, Daniel Craig miał liczne kontuzje. W rozmowie z dziennikarzem Grahamem Nortonem przyznał w tym roku, że miał już rekonstrukcję prawego ramienia, operował prawe i lewe kolano, a wciąż bolą go jego kciuki. W 2015 roku przy okazji kręcenia „Spectre” Craig zmuszony był wciąć dwa tygodnie wolnego z powodu kontuzji kolana.

Bond 25 – co wiemy do tej pory

Reżyserem filmu Bond 25 stanie Cary Fukunaga ( „Detektyw” 1 sezon, „To” , „Jane Eyre” , „Ucieczka z piekła” ). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadać będzie Linus Sandgren. Wciąż nie ujawniono jeszcze oficjalnego tytułu produkcji. Wiadomo jednak, że film kręcony będzie w lokalizacjach w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

To, na co wszyscy czekali z zapartym tchem, to obsada filmu. Ogłoszono już, że w nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

