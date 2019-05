„Bloodmoon” – powstaje już prequel „Gry o tron”. Co wiemy do tej pory?

Serial ma przedstawiać wydarzenia pięć tysięcy lat przed tymi, które oglądamy w produkcji „Gra o tron” . Anonimowy informator „The Sun” przekazał informację, że zdjęcia do „Bloodmoon” trwają od dwóch tygodni w Belfaście, a producenci zaangażowali do serii gwiazdorską obsadę.

„Variety” podaje, że Naomi Watts wcieli się w rolę „charyzmatycznej i towarzyskiej kobiety, która skrywa mroczną tajemnicę” . Według dziennikarzy, prequel „Gry o tron” ma ujawnić „przerażające sekrety historii Westeros, w tym prawdziwe pochodzenie Białych Wędrowców” . Fani spekulują już, że może ona zagrać rolę postaci nazwanej Nissa Nissa. Była ona żoną Azora Ahai, który miał stawić czoło Innym.

„The Telegraph” informuje, że w serialu zobaczymy też aktora znanego z „Poldark” Josha Whitehouse'a. Jedyne, co podają dziennikarze to, że ma on wcielić się w „znaczącą” dla całej produkcji postać.

Domniemywa się ponadto, że w serialu pojawią się: Naomi Ackie, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Toby Regbo, Georgie Henley, Denise Gough, Sheila Atim, John Simm, Marquis Rodriguez, Richard McCabe, John Heffernan, Dixie Egerickx, Alex Sharp i Miranda Richardson.

Kto tworzy prequel „Gry o tron”?

Dotychczasowi twórcy serialu „Gra o tron” David Benioff i D.B. Weiss nie będą zaangażowani w serię. Scenariusz jednak powstał przy współpracy George'a R.R. Martina oraz scenarzystki Jane Goldman. Już wcześniej George R.R. Martin podkreślał, że żadna z postaci, które oglądaliśmy w „Grze o tron” nie pojawi się w prequelu. To samo odnosi się do aktorów. Dał też do zrozumienia, że żaden z nich nie bezie spin-offem oryginalnego serialu.

„Bloodmoon” – prequel „Gry o tron” – kiedy premiera?

„The Telegraph” podaje, że nowa seria z pewnością nie pojawi się na naszych ekranach przed 2020 rokiem. Casey Bloys z HBO mówił w rozmowie z „Deadline Hollywood” , że chce „aby ostatni sezon »Gry o tron« był ostatnim sezonem »Gry o tron«” . - Nie chcę używać tego serialu jako zapowiedzi uruchomienia czegoś nowego. Chcę, aby miał finał na jaki zasługuje największy telewizyjny serial wszech czasów - podkreślał.

