Dziesiątki memów z Daenerys. Jej wątek poruszył fanów „Gry o tron”

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście piątego odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”, to radzimy wstrzymać się z przeglądaniem zamieszczonych tutaj memów. Zawierają one spoilery odnoszące się do istotnych wydarzeń z tego epizodu.

Galeria:

Memy komentujące szaleństwo Daenerys Targaryen w „Grze o tron” Daenerys Targaryen nie po raz pierwszy pokazała pazury. Przecież już wcześniej potrafiła krwawo rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Tym razem jednak nie oszczędziła też niewinnych: kobiet i dzieci. Dodatkowo nie zważała na sygnał świadczący o kapitulacji miasta. Wielu fanów „Gry o tron” jest wciąż wstrząśniętych zniszczeniem Królewskiej Przystani i nadal nie może pogodzić się z tak dużym zwrotem w scenariuszu. Jak wiemy nie od dziś, świetnym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi uczuciami jest zamienienie całej sytuacji w żart, czy dokładniej – w memy. Tych po ostatnim odcinku „Gry o tron” nie brakuje. Postanowiliśmy skupić się jednak wyłącznie na żartach dotyczących Khaleesi. W końcu to ona zdominowała w ostatnich dniach wszelkie dyskusje wokół serialu. To z nią też znajdziemy najwięcej memów. Zapraszamy do przeglądania. Czytaj także:

