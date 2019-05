„Rick & Morty” wracają z 4. sezonem. Sami zdradzili nam datę premiery

O tym, że czekają nas kolejne odcinki serialu animowanego dla dorosłych „Rick& Morty”, dowiedzieliśmy się jeszcze w maju 2018 roku. Na ciąg dalszy przygód szalonego naukowca i jego wnuka przyjdzie nam poczekać do listopada 2019 roku. O tym, że warto czekać, wiedzą wszyscy fani serii. Pozostałych powinien przekonać fakt, że jest to produkcja stawiana często na tej samej półce, co cenione „South Park”, „Family Guy” czy „BoJack Horseman”.

„Rick i Morty” to opowieść o fantastycznych przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego bojaźliwego wnuka Morty'ego Smitha. Para często wikła się w groźne sytuacje, z których wyjście wiąże się czasami z niezwykłymi konsekwencjami – ze zniszczeniem całych światów włącznie. Mimo wszystko Rick zawsze zachowuje dobry humor, dowcipkując bezlitośnie z Morty'ego i innych spotykanych na swojej drodze postaci.