„Gra o tron” z rekordem oglądalności. Przekroczyła kolejną barierę

Ósmy i ostatni sezon „Gry o tron” zgodnie z oczekiwaniami sięga po kolejne rekordy stacji HBO i podnosi poprzeczkę wszystkim kolejnym produkcjom. Już pierwszy odcinek finałowej serii pobił rekord, osiągając liczbę 17,4 mln widzów. Później o 400 tys. osób wynik ten poprawił odcinek trzeci. Piąty i przedostatni epizod winduje tę liczbę do 18,4 mln widzów.

Przypominamy, że podawana liczba dotyczy zarówno oglądających w telewizji HBO, jak i na internetowej platformie HBO GO. Liczba 18,4 mln dotyczy jednak tylko pierwszego dnia emisji. Średnia widzów na każdy odcinek w tym sezonie to 43 miliony. W stosunku do poprzedniego sezonu mamy więc poprawę aż o 10 milionów.

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii. W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

QUIZ:

Kto to powiedział? Postać historyczna, czy z „Gry o tron”?QUIZ:

Quiz ze zmarłymi. Rozpoznasz postać z „Gry o tron” po jej ostatnich słowach?

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

Czytaj także:

„Bloodmoon” – powstaje już prequel „Gry o tron”. Co wiemy do tej pory?