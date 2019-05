Kontrowersyjna Złota Palma dla Alaina Delona. Autorzy internetowej petycji zarzucają mu homofobię i seksizm

Petycja została umieszczona w portalu Care2. Jej autorką jest Melissa Silverstein, założycielka portalu Kobiety i Hollywood. Portal jako swój cel deklaruje „kształcenie, opowiadanie i agitacje za różnorodnością płci i włączenie jej do Hollywood i światowego przemysłu filmowego”.

– Aktor znany jest z tego, że często twierdzi publicznie, że pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do posiadania lub adopcji dzieci i że kobiety powinny być traktowane w sposób „ macho”, który obejmuje „policzkowanie ich”. Jego syn oskarżył go nawet o przemoc domową – uzasadnia petycję Silverstein. – Ponadto zadeklarował sympatię dla ruchów skrajnej prawicy we Francji i ich chęci powstrzymania imigracji do swojego kraju. Nic dziwnego, że jest w pierwszej dziesiątce najbardziej znienawidzonych gwiazd we Francji – dodała.

Na petycję odpowiedział dyrektor festiwalu w Cannes, Thierry Fremaux. Fremaux wystąpił w obronie aktora, podkreślając, że festiwal zamierza go uhonorować jako artystę i nie ma to nic wspólnego z jego poglądami politycznymi.

– Nie zamierzamy dawać Alainowi Delonowi Pokojowej Nagrody Nobla. Dajemy mu Złotą Palmę za karierę aktora. Trudno jest osądzać kogoś z dzisiejszego punktu widzenia za rzeczy, które mówił w przeszłości i za to, co wydarzyło się lata temu – powiedział Fremaux – Delon ma prawo do posiadania własnych opinii, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam – dodał.

Alain Delon

Alain Delon to francuski aktor, producent, scenarzysta i reżyser filmowy. Jest jedną z największych gwiazd kina europejskiego lat 60. i 70. XX wieku, twarzą francuskiej Nowej fali, oraz symbolem męskiego seksapilu. Jako aktor wykreował specyficzny charakter samotnych i małomównych gangsterów lub policjantów. Do jego najsłynniejszych kreacji zalicza się te w filmach Rocco i jego bracia (1960), W pełnym słońcu (1960), Zaćmienie (1962), Lampart (1963), Samuraj (1967), Basen (1969), czy W kręgu zła (1970).

