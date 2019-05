Ostatni sezon „Gry o tron” zostanie nakręcony od nowa? Powstała petycja

„Gra o tron” ma swoich fanów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że petycja stworzona na stronie change.org cieszy się tak dużą popularnością. „David Benioff i D.B. Weiss udowodnili, że są żałośnie niekompetentnymi scenarzystami wtedy, gdy nie mają materiałów źródłowych (np. książek), na których mogliby się oprzeć” – czytamy w opisie petycji. „Ta seria zasługuje na ostatni sezon, który miałby sens” – dodano. Apel jest skierowany do HBO, a podpisują się pod nim widzowie, którzy chcieliby zobaczyć ostatni sezon serialu w nowej odsłonie. Organizator założył, że zbierze pod petycją 300 tys. podpisów, a następnie prześle je do twórców serii. W czwartek przed południem pod prośbą podpisało się już ponad 274 tys. internautów. Czy to przyniesie zamierzony skutek? Szanse są nikłe, ale próbować zawsze warto.

Rekordy oglądalności

Ósmy i ostatni sezon „Gry o tron” zgodnie z oczekiwaniami sięga po kolejne rekordy stacji HBO i podnosi poprzeczkę wszystkim kolejnym produkcjom. Już pierwszy odcinek finałowej serii pobił rekord, osiągając liczbę 17,4 mln widzów. Później o 400 tys. osób wynik ten poprawił odcinek trzeci. Piąty i przedostatni epizod winduje tę liczbę do 18,4 mln widzów.

Przypominamy, że podawana liczba dotyczy zarówno oglądających w telewizji HBO, jak i na internetowej platformie HBO GO. Liczba 18,4 mln dotyczy jednak tylko pierwszego dnia emisji. Średnia widzów na każdy odcinek w tym sezonie to 43 miliony. W stosunku do poprzedniego sezonu mamy więc poprawę aż o 10 milionów.

Memy z Daenerys

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście piątego odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”, to radzimy wstrzymać się z przeglądaniem zamieszczonych poniżej memów. Zawierają one spoilery odnoszące się do istotnych wydarzeń z tego epizodu.

Galeria:

Memy komentujące szaleństwo Daenerys Targaryen w „Grze o tron”

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii. W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

