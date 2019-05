„Gra o tron”. Co stało się z Daenerys? Emilia Clarke wyjaśnia

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 5. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Daenerys Targaryen nie po raz pierwszy pokazała pazury. Przecież już wcześniej potrafiła krwawo rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Tym razem jednak nie oszczędziła też niewinnych: kobiet i dzieci. Dodatkowo nie zważała na sygnał świadczący o kapitulacji miasta. Królewska Przystań została zniszczona, a wielu mieszkańców zginęło w płomieniach. Motywacje głównej bohaterki próbowała w materiale HBO tłumaczyć Emilia Clarke, która wcielała się w rolę Daenerys.

W nagraniu zatytułowanym „The Mad Queen” Clarke wyjaśniła, że przemiana Daenerys w Szaloną Królową wynikała z jej wielkiej rozpaczy. – Ucieczka w gniew jest zupełnie naturalną ludzką reakcją i to jest dokładnie to, co ona robi. On tam jest, zawsze w niej był. To on ją napędzał. I to znajome uczucie znowu się pojawiło i nie ma nic, czym mogłaby je stłamsić. Ona w nim żyje – wyjaśniła aktorka. – To uczucie, które można nazwać szaleństwem Targaryenów, albo dać mu jakąkolwiek inną nazwę, na którą nie zasługuje, bo to zwyczajna żałoba. – To boli i ona ma możliwość sprawić, żeby bolało ją choć przez krótką chwilę mniej. A czuje, że ulży jej, kiedy zabije cholerną Cersei. Kiedy czujesz tak duży zawód, przeżywasz taką porażkę, wstyd, ból i utratę miłości, wytrzymasz już bardzo niewiele bólu, zanim kompletnie się załamiesz – podsumowała.

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście piątego odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”, to radzimy wstrzymać się z przeglądaniem zamieszczonych poniżej memów. Zawierają one spoilery odnoszące się do istotnych wydarzeń z tego epizodu.

„Gra o tron” – kiedy premiera 6. odcinka 8. sezonu?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja. Będzie to ostatni odcinek całej serii. W poniedziałek 13 maja na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 5. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

