Cannes. Niestosowne gesty Billa Murray'a wobec Seleny Gomez?

Podczas festiwalu w Cannes nowy film Jima Jarmuscha „The death don't die” promują Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Adam Driver, Selena Gomez oraz Bill Murray. Uwagę fotoreporterów na czerwonym dywanie przykuła szczególnie była gwiazda Disnye'a i jej o 41 lat starszy kolega z filmowego planu. Podczas pozowania do wspólnych zdjęć aktor szeptał Gomez do ucha dotykał jej szyi, obejmował, a w pewnym momencie objął ją poniżej talii.

Część internautów doszukała się w zachowaniu kontrowersji twierdząc, że Bill Murray naruszył granice prywatności Seleny Gomez a jego gesty były co najmniej niestosowne. Inni twierdzą, że aktor był po prostu miły i nie warto doszukiwać się podtekstów w zwykłych koleżeńskich zachowaniach.

Dziennikarka „Vanity Fair” zapytała aktora, co szeptał do ucha młodszej koleżance. - Nie pamiętam, co wtedy powiedziałem. Próbowałem uspokoić Selenę, bardzo ją lubię, bo jest niezwykle naturalna i sympatyczna. Za każdym razem cieszy mnie, kiedy mogę współpracować z jakąś współczesną ikoną popu, która jest tak fantastyczną osobą - podkreślił. Dziennikarze magazynu zwrócili uwagę, że zachowanie aktora przypomina scenę pożegnania ze Scarlett Johansson z filmu „Między słowami”. Selena Gomez do tej pory nie odniosła się do sprawy.