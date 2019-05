Marvel Cinematic Universe planowane na 5 lat do przodu. Co jeszcze ujawnił Feige?

Figurka Mandaryna

Fani usłyszeli też potwierdzenie spekulacji dotyczących popularnej postaci Mandaryna. Ma on pojawić się w najbliższej przyszłości w jednym z filmów MCU. Do tej pory mieliśmy do czynienia jedynie z podszywającym się pod Mandaryna pomniejszym łotrzykiem w "Iron Man 3".



Susan Downey i Robert Downey Jr.

Ciekawa informacja dotyczyła "najtrudniejszej decyzji z 1. fazy MCU". Otóż producenci mieli problem z zaakceptowaniem Roberta Downeya Jr. jako Iron Mana. Inną z takich decyzji było umiejscowienie akcji pierwszego filmu z Kapitanem Ameryką w realiach II wojny światowej.



Hulk

Wśród pytań fanów pojawiło się też zagadnienie odnoszące do fabuły "Avengers: Koniec gry" (ostrzegamy przed spoilerem). W odpowiedzi użytkownicy Reddita usłyszeli, że pstryknięcie Hulka odpowiadało nie tylko za sprowadzenie z powrotem wszystkich postaci odesłanych w nicość przez Thanosa, ale też od razu umieszczenie ich w bezpiecznym miejscu. Dopiero stamtąd Doktor Strange mógł dalej przetransportować wojowników.



Gwiazdy żegnają Stana Lee

Feige zdradził także smutną informację dotyczącą zmarłego niedawno Stana Lee - uznawanego za ojca wielu postaci z komiksów Marvela. Okazuje się, że tak ważna postać dla całego MCU nie zdążyła obejrzeć "Avengers: Endgame". Wiemy jednak, że Stan Lee poznał przed śmiercią scenariusz i zakończenie najważniejszego filmu z katalogu MCU.



Kevin Feige

Kevin Feige, prezes Marvel Studios, które dało nam Avengersów, odpowiedział na pytania internautów na Reddicie. Wśród najciekawszych faktów, które wyjawił fanom, była informacja o pięcioletnim okresie wyprzedzenia, z jakim kolejne posunięcia w swoim fantastycznym świecie (Marvel Cinematic universe) planują twórcy kolejnych filmów o superbohaterach.Czytaj także:

