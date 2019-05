Księżniczka pijaczka powraca! Netflix podał termin drugiego sezonu „Rozczarowanych”

Umierasz z ciekawości, żeby poznać dalsze losy Rozczarowanych? Twoje wspomnienia z pierwszego sezonu są jakby za mgłą? Przypomnijmy (ostrzegając szybko przed spoilerami): Elfo już nie ma. Dreamland opustoszał. Księżniczka Bean wyruszyła na misję. Co dalej? Dowiesz się już 20 września, kiedy Twoja ulubiona anty-baśń powróci z drugą częścią na Netfliksie.

O czym są „Rozczarowani”?

„Rozczarowani” to 10-odcinkowy serial animowany dla dorosłych autorstwa Matta Groeninga. Widzowie tej produkcji zostaną porwani do upadającego średniowiecznego królestwa, w którym absurdalne przygody przeżywa młoda, niewylewająca za kołnierz księżniczka, jej zadziorny elfi towarzysz oraz jej osobisty demon. To niezwykłe trio napotyka na swojej drodze ogry, duszki, harpie, chochliki, trolle, wodne stworzenia i mnóstwo ludzkich półgłówków.

Głosu serialowym postaciom użyczyli Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) i Eric Andre (“Luci”) oraz John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding i Lucy Montgomery.

